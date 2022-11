H24info s’est entretenu avec Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires Etrangères et Haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations unies (UNAOC) qui tient son forum international à Fès les 22 et 23 novembre prochain.

Miguel Ángel Moratinos était présent pour la première conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires du 16 au 18 novembre 2022 à Marrakech. Au détour d’une rencontre privée avec le ministre marocain des Affaires Etrangères, Nasser Bourita, Moratinos a bien voulu nous parler de la prochaine édition du forum “Alliance des civilisations des Nations unies”.

« Le forum “Alliance des civilisations des Nations unies” dans sa neuvième édition se réunit pour la première fois en terre africaine, par conséquent le forum mettra l’accent sur le continent », souligne notre interlocuteur.

Le choix de la ville de Fès était une évidence, nous dit-il. « Fès se place comme la plateforme idéale, où la communauté internationale se réunit pour défendre le vivre-ensemble (…) une ville symbolique, qui recèle le patrimoine historique d’une grande nation, qu’est le Maroc, où les différentes religions, cultures et civilisations et que nous éliminions tout ce qui est exclusion, discours de haine et éléments de divisions et d’affrontements », poursuit-il.

« Dans un contexte géopolitique aussi critique pour toute l’humanité », « la communauté internationale se prononcera pour « défendre un monde meilleur, un monde de paix », grâce notamment la publication de la déclaration de Fès à l’issue de cette rencontre.

Prévu dans un premier temps en 2020, ce sommet mondial connaîtra la participation de plusieurs hautes figures, notamment le secrétaire général des Nations unies, António Guterres.