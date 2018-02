Vidéo. Monarchie, Akhannouch, argent et pouvoir... Benkirane se lâche devant les jeunes du PJD

L'ancien secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement (PJD), Abdelilah Benkirane a marqué son retour sur la scène politique lors du Congrès national de la jeunesse Pjdiste, tenu ce week-end à Rabat.

"Si le peuple veut que Benkirane revienne, il reviendra". C'est avec ses propos que Abdelilah Benkirane, ancien secrétaire général du PJD, a débuté son allocution lors du Congrès national de la Jeunesse du parti islamiste, tenu ce week-end à Rabat. Avec un ton ferme et des messages destinés à qui de droit, Benkirane a pris la posture du Zaïm en s'adressant à ses poulains.

Revenant sur les dernières déclarations du Président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, qui avait affirmé que son parti allait remporter les prochaines législatives de 2021, Benkirane a tancé le patron de la colombe: "Qu'il (Akhannouch, NDLR) dévoile la voyante qui lui a dit dès maintenant qu'il sera gagnant! ". Des applaudissements s'ensuivent, et Benkirane de poursuivre: "D'où tient-il cette garantie? Et qui l'a rassuré ? (...) veut-il répéter l'expérience échouée d'un certain parti? (Le PAM,NDLR)".

Benkirane ne s'arrête pas là et cite nommément le patron du RNI: "Monsieur Aziz, si vous voulez gagner, il faut travailler! Mais n'essayez pas de nous faire peur, nous ne craignons personne". L'ancien chef du gouvernement rappelle par la suite à Akhannouch leur "ancienne bonne relation avant le blocage gouvernemental" avant de le mettre en garde: "Je n'ai rien contre toi, mais je veux te rappeler que la collusion entre l'argent et le pouvoir politique est un danger pour l'État".

"Nous sommes monarchistes, mais pas makhzaniens"

Durant le même discours, Abdelilah Benkirane est revenu sur le rapport de son parti avec le palais: "Ma position vis-à-vis du roi n'a pas changé (...) sa position (vis-à-vis du PJD) dépend de lui et de Dieu, mais ce que Sidna doit savoir, c'est que ce parti est fidèle à la monarchie (...) Mais permettez-moi de vous dire: nous sommes monarchistes oui! mais pas des makhzaniens".

"Un de ces jours Sidna m'a demandé: Si Benkirane promets moi de ne me dire que la vérité. Si j'ai toujours eu le courage de ne lui dire que la vérité, et il faut que nos frères continuent aujourd'hui à dire la vérité même au détriment des postes", rappelle Benkirane aux dirigeants de son parti au gouvernement.

Quelques jours avant la tenue du Congrès national, la jeunesse du PJD prévoyait un hommage à son ancien secrétaire général, avant que Abdelilah Benkirane ne refuse catégoriquement cette initiative. Dans des déclarations à la presse avant le début du Congrès, l'ancien chef du gouvernement a expliqué brièvement les raisons de son refus: "Je n'ai pas encore pris ma retraite politique et je ne suis pas mort pour que l'on me rende hommage".