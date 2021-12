En voyage en Israël à l’occasion de l’élection Miss Univers 2021 le 12 décembre dernier, miss Maroc Kawtar Benhalima s’est exprimée hier à la télévision israélienne. « C’est un honneur de représenter ma culture et mon pays à travers cette expérience », a-t-elle déclaré.

Interviewée hier sur la chaîne télévisée israélienne i24news, Kawtar Benhalima, miss Maroc 2021, a partagé son expérience de l’Etat hébreu dans lequel elle séjourne depuis le début du mois. Elle a par ailleurs annoncé rentrer au Maroc « après-demain », soit ce samedi 18 décembre.

« En connaissant l’histoire entre Israël et le Maroc, venir ici c’est comme retrouver des frères et sœurs, des ambassadeurs du Maroc. Toutes les personnes que j’ai rencontrées m’ont dit que leurs parents ou grands-parents sont du Maroc donc il y a cette liaison qui est très forte et présente », a répondu la jeune femme de 22 ans au journaliste qui l’interrogeait sur la symbolique de sa venue après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays.

Un couscous à Nazareth

Et la miss de poursuivre: « Je me sens très bien accueillie, il y a beaucoup d’amour, je me sens très bien ici ». Toujours répondant aux questions du journaliste israélien, Kawtar Benhalima a constaté des points communs entre les cultures des deux pays. « Quand on va à Nazareth, on retrouve cette chaleur et la nourriture comme au Maroc », a-t-elle observé, indiquant avoir « mangé un couscous » et « aimer beaucoup la cuisine israélienne ».

C’est la première fois depuis 40 ans que le Maroc revenait dans cette compétition, a rappelé le journaliste, en lui demandant son point de vue sur sa présence en tant que femme. « C’est quelque chose qui promeut la force féminine, l’union, et la richesse multiculturelle », a-t-elle répondu. Une expérience qualifiée « d’enrichissante ». « J’ai appris beaucoup sur les autres et sur moi. C’est un honneur de représenter ma culture et mon pays à travers cette expérience donc il n’y a que des points positifs ».

Questionnée sur ses études, miss Maroc 2021 a révélé avoir récemment obtenu son bachelor en « business administration » à la prestigieuse école de commerce française, l’Essec. Elle compte poursuivre son cursus en éducation spécialisée à Montréal, au Canada. Elle a indiqué envisager de construire une école et créer avec miss univers une plateforme pour promouvoir des projets sociaux. Elle souhaite également « lier des contacts en Israël avec grand plaisir ». « On espère que c’est une réalité, ce rapprochement entre Israël et le Maroc », a conclu le journaliste sur i24news.