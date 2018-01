Vidéo. Miss Amazigh 2018: découvrez les 10 finalistes

Les 10 candidates retenues pour la phase finale du concours Miss Amazigh sont connues ! Ces jeunes femmes, âgées de 18 à 29 ans, attendent impatiemment le verdict qui sera rendu samedi 13 janvier, date qui coïncide avec le nouvel an amazigh 2968.

Chaque année, le concours de Miss Amazigh, organisé par l’association Brillant d’Espoir, souhaite mettre un peu plus la lumière sur cette culture et son héritage. « Ce concours vise à faire connaître l’identité culturelle amazigh porteuse d’un important héritage culturel et à inventer une nouvelle manière de célébrer l’avènement du nouvel an amazigh » explique Mohamed Moumen, le directeur de la compétition.

Pour pouvoir y participer, les candidates doivent remplir plusieurs critères : être âgées de 18 ans minimum à 29 ans maximum, maîtriser la langue amazighe, être attachées aux traditions berbères et doivent bien entendu respecter certains critères de beauté.

Dix candidates, originaires d’Essaouira, d’Agadir, de Tiznit ou encore de Chtouka Ait Baha ont été retenues pour la phase finale du concours. C’est maintenant au tour du public et d’un jury composé d’acteurs et de spécialistes de faire conjointement leur choix et de désigner la grande gagnante.

En plus de promouvoir la culture amazighe et la place des femmes dans la société berbère, ce concours permet de venir en aide aux plus démunis puisque toutes les recettes sont versées aux pensionnaires de centres sociaux situés dans la région de Souss-Massa.

En attendant de connaître le nom de Miss Amazigh 2968, découvrez les 10 finalistes dans la vidéo ci-dessous :