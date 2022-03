Pas moins de 2.500 migrants ont tenté de franchir la frontière entre le Maroc et l’enclave de Melilla. Il s’agit du plus grand assaut qu’a connu la ville depuis «des décennies», selon les autorités locales.

« Vers 9h30 (8h30 GMT), un groupe de quelque 2.500 personnes, originaires d’Afrique subsaharienne, a tenté un franchissement massif de la clôture frontalière de Melilla », a indiqué dans un communiqué la préfecture de Melilla, avant d’ajouter que 491 migrants étaient parvenus à entrer dans l’enclave.

« Il s’agit de la tentative d’entrée la plus importante (jamais) enregistrée » à Melilla, a assuré la préfecture.

« La grande violence employée par les migrants » – équipés « de crochets » pour escalader la clôture grillagée et de « bâtons » et qui « jetaient des pierres » – leur a permis de « déborder les forces de sécurité marocaines qui tentaient de les empêcher d’atteindre la clôture », a-t-elle expliqué.

Des images du média local El Faro de Melilla montrent des centaines de migrants, certains affichant leur bonheur d’être entrés en Europe, quelques-uns saignant après s’être blessés lors du passage.

Dans son communiqué, la préfecture a assuré que les forces de sécurité espagnoles avaient « neutralisé une grande partie des personnes » ayant tenté de franchir la clôture et a indiqué que vingt migrants avaient été légèrement blessés, tout comme seize membres des forces de l’ordre espagnoles.

Cette entrée massive dans l’enclave de Melilla intervient moins d’un an après celle de plus de 10.000 migrants, en grande majorité des Marocains, mi-mai 2021 à Sebta. Cette arrivée exceptionnelle avait eu lieu dans un contexte de crise diplomatique majeure entre Madrid et Rabat, provoquée par l’accueil en Espagne de Brahim Ghali pour y être soigné du Covid-19.