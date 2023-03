Vidéo. Médias: Massmedia signe un partenariat exclusif avec MASS Analytics

Massmedia, agence médias marocaine experte et aux standards internationaux signe un partenariat avec MASS Analytics pour accompagner ses clients et les annonceurs dans l’optimisation et l’efficacité des investissements médias. Mohamed Sqalli, directeur général de Massmedia et Dr. Ramla Jarrar, Présidente de MASS Analytics nous en disent plus.

Les deux agences collaboreront étroitement pour aider les annonceurs au Maroc à optimiser leur stratégie médias, maximiser leur retour sur investissement et optimiser la planification médias grâce au déploiement de la solution MMM (Modélisation du Mix Marketing).

En unissant leurs forces, Massmedia et MASS Analytics pourront ainsi optimiser le retour sur investissement médias des marques en mesurant l’impact réel de leurs campagnes et en prenant des décisions stratégiques en temps réel.

Les deux agences travailleront ensemble pour offrir des solutions innovantes et sur mesure, basées sur les données, pour aider les entreprises à réussir dans un environnement en constante évolution.