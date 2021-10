« C’est vraiment une décision qui a été appliquée de façon très hâtive et dont le fondement légal est très contestable, et dont le fondement constitutionnel est inexistant », explique à H24Info Me Meriem Berrada, avocate au barreau de Casablanca.

Dans ce premier épisode, l’avocate aborde le fondement juridique général de la décision du gouvernement d’imposer un pass vaccinal pour accéder aux lieux privés et publics.

Les implications concernant le rapport entreprise-salarié seront traitées dans un second volet par la spécialiste en droit des affaires, droit commercial, droit du travail et droit de la famille.