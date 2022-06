Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando Grande-marlaska a rencontré, ce mercredi à Madrid, son homologue marocain, Abdelouafi Laftif.

La rencontre, dixième du genre entre les deux responsables, a servi à renforcer et à consolider la coopération déjà existante entre les départements de l’Intérieur de l’Espagne et du Maroc.

« Grande-Marlaska a apprécié devant Laftit la relation bilatérale entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine de la coopération et a souligné « le travail conjoint quotidien entre nos Forces de Sécurité », une coopération qui se concrétise dans des domaines tels que la lutte contre les mafias qui se livrent au trafic de personnes ou les opérations de lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme », poursuit la même source

Grande-Marlaska a également loué « l’excellent travail réalisé conjointement par les forces de sécurité marocaines et espagnoles » au niveau des flux migratoires.

« L’échange d’informations opérationnelles est essentiel pour prévenir la lutte contre l’immigration clandestine et pour démanteler les organisations criminelles impliquées dans le trafic de migrants », a déclaré le ministre espagnol à Laftif.

Autre sujet abordé par les deux responsables, les deux ministres ont également évoqué le processus de normalisation du transit à la frontière terrestre entre les deux pays, qui a commencé le 17 mai dernier avec la réouverture des points de passage de Beni Enzar, à Melilla, et El Tarajal, à Sebta.

La réunion a également porté sur l’opération Marhaba 2022, qui a commencé ce mercredi sa 33 édition et à laquelle participent du côté espagnol près de 16.000 agents des Forces et corps de sécurité.