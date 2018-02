Vidéo. Le magazine "Faut pas rêver" de France 3 à la découverte des oasis du Maroc

L’animatrice Carolina De Salvo nous entraîne sur le chemin des oasis avec un numéro inédit du magazine "Faut pas rêver ", à 20h55 (GMT+1) sur France 3.

Carolina De Salvo, qui présente Faut pas rêver (France 3) en alternance avec Philippe Gougler, est partie sur la route des oasis au Maroc. Et si vous croyiez tout connaître du royaume, vous allez être surpris!

Connaissiez-vous bien le Maroc auparavant?

Comme tout le monde, je le pensais, car j’y étais allée souvent. Le Maroc, c’est proche, très visité, très aimé des Français, car on y parle la même langue. On croit le connaître par cœur. Mais avec Faut pas rêver, on essaie de trouver des itinéraires moins battus. Et là nous avons suivi la route des caravaniers, celle qui part de Taroudant, traverse l’Anti-Atlas et passe par les oasis.

Qu’y avez-vous découvert?

Des lieux sublimes, comme l’oasis d’Aguinane. Contrairement à ce que je pensais, les oasis ne naissent pas spontanément! Elles ont été créées par les hommes. D’ailleurs, Marrakech est au départ une oasis! J’y ai fait des rencontres exceptionnelles. Comme ce berger nomade qui m’a appris à décoder le désert, à voir combien ce qui semble vide est plein, qui m’a fait une cuisine très sophistiquée au milieu de nulle part… Chez les nomades, allumer un feu, c’est être à la maison.

La baroudeuse que vous êtes a dû être comblée!

J’aime le sable et la poussière, j’ai été servie! Il y a des décors vraiment lunaires! J’ai rencontré également une femme qui s’emploie à sauvegarder les agadirs, ces magnifiques bâtiments qui servaient de coffres-forts dans les villages. J’ai découvert que le deuxième sport national, après le foot, est la colombophilie!

N’est-ce pas une entrave, parfois, de ne pas parler la langue?

D’abord, je suis assez polyglotte et puis italienne: donc, je parle aussi la langue des gestes! (Rire.) Je pense qu’avec le regard, le sourire, les mouvements du corps, tout le monde peut se comprendre. Lors du montage de l’émission, on essaie de laisser passer ces moments de communion sans parole… mais nous avons aussi de formidables interprètes!

Comment vous répartissez-vous les voyages avec Philippe Gougler?

Selon nos emplois du temps et nos affinités. Philippe était allé au Maroc il y a peu de temps pour Des trains pas comme les autres, donc il m’a laissé la place… et il est allé en Chine.

Votre prochaine destination?

Le Sri Lanka. Pas de route spéciale, mais je vais arpenter cette île précieuse à travers ses plantations de cannelle et de thé…

Propos recueillis par Elisabeth Perrin