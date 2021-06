La cimenterie Lafarge Holcim Maroc de Settat a été classée deuxième usine la plus performante du groupe Lafarge Holcim dans le monde, a indiqué le directeur de l’usine, Najib Ribi, lors d’un point de presse dédié à la présentation de l’usine.

Dans le cadre d’un benchmarking réalisé au niveau du Groupe, Lafarge Holcim Maroc de Settat, dont la capacité annuelle de production est de 1,7 million de tonnes, a été classée deuxième sur les 129 usines benchmarkées à l’échelle mondiale, a précisé Najib Ribi.

Le directeur de l’usine a, à cet égard, noté que le benchmark réalisé s’est basé sur trois critères, à savoir la performance industrielle, la gestion des coûts et le développement durable, faisant savoir également que 5 des 6 cimenteries de Lafarge Holcim Maroc sont dans le Top 20 mondial.

Le directeur de l’usine a, de même, noté que la cimenterie de Settat, qui se caractérise également par ses équipements de hautes technologies, a été choisie par le Groupe comme usine pilote dans le cadre du projet « Plant of Tomorrow » (l’usine de demain).

L’objectif de cette initiative est d’implémenter dans l’ensemble des usines les dernières innovations en matière de technologies d’automatisation, de robotique, d’intelligence artificielle et d’entretien prédictif, a-t-il précisé, relevant que ces solutions innovantes permettent d’améliorer les processus de production et de garantir une production de ciments plus sûre, plus efficace et plus durable.

Leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc, Lafarge Holcim Maroc est la première capitalisation boursière industrielle de la Bourse de Casablanca. Présent dans le Royaume depuis 1928, le groupe est détenu majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Lafarge Holcim, leader mondial des matériaux de construction, et Al Mada – Positive Impact – fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.