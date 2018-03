Vidéo. L'Hermione fait escale au port de Tanger

La frégate française Hermione est arrivée le 7 mars pour sa première et unique escale en Afrique, à Tanger. L’Hermione a été affrété pour l’opération «Libres ensemble de l’Atlantique à la Méditerranée».

Cette frégate semblable à celle de Lafayette en 1778 est composée de 350 matelots provenant de 34 pays francophones. Objectif: promouvoir la paix, la diversité et la solidarité. L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) et l’association Hermione ont tout misé sur cette traversée qui a débutée le 30 janvier dans le but de rapprocher la jeunesse.