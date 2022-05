Les nonuplés maliens nés au Maroc fêtent leur premier anniversaire à Casablanca. Le couple est toujours épaulé par la clinique, mais attend de pouvoir rentrer au Mali.

Mohammed, Bah, El Hadji et Oumar, Hawa, Adama, Fatouma et Kadidia se portent bien et fêtent ce mercredi 4 mai leur premier anniversaire. Ils sont encore à Casablanca aux côtés de leurs parents et de leur grande sœur Souda, âgée de trois ans et qui a pu être ramenée de Tombouctou, rapporte RFI.

Le quotidien des deux parents a totalement été bouleversé depuis cette grossesse, qualifiée de miraculeuse. «C’est le moment le plus difficile où ils ont besoin de beaucoup d’attention (…) quand ils commencent à bouger, il faut toujours être là. Quand ils commencent à vouloir aller de gauche à droite», explique le père, Abdelkader Arby à la radio.

Heureusement le couple est encore aidé par la clinique Ain Borja à Casablanca. «Jusqu’à présent, les parents sont toujours aidés. Il y a des infirmières qui viennent les aider, parce que ce n’est pas évident de s’occuper de neuf bébés à la fois. C’est très dur. C’est beaucoup de travail. Il faut les nourrir, les câliner. Quand ils sont malades, il faut les suivre. Neuf, ce n’est vraiment pas évident», a expliqué le pédiatre de la clinique casablancaise, Khalid Mseif.

Nés par césarienne le 4 mai 2021, ces bébés pesaient entre 500 et 1.100 grammes. La mère, Halima Cissé, avait été prise en charge à Bamako, puis transférée le 30 mars au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse qui sort de l’ordinaire.