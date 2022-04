Après avoir reçu en audience le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez jeudi au Palais royal de Rabat, le roi Mohammed VI a offert en début de soirée à son hôte un iftar en présence du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid.

Ont également pris part à cet iftar, du côté espagnol, le ministre des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, et l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner, et du côté marocain, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Conseiller du roi, Fouad Ali El Himma, et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.