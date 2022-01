Les Forces armées royales (FAR) s’apprêtent à recevoir de nouveaux chars américains dernière génération.

L’information a été publiée par FAR Maroc. Selon cette page Facebook proche des forces armées marocaines, le Maroc devra recevoir ce qui sera le « char de combat le plus puissant du continent », l’Abrams M1A1-SA. Il s’agit de nouveaux lots de ces machines de guerres américaines Abrams A2, « modifiés selon les spécifications demandées par le Maroc », explique la même source.

En 2012, l’armée marocaine avait acquis 222 chars Abrams A1 des États-Unis, pour plus d’un milliard de dollars. En 2017, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) américaine a reçu une autre commande du Maroc concernant cette fois 162 Abrams M1A2 pour un montant de 1,25 milliard de dollars.

Lire aussi: Armement: le Maroc va-t-il s’offrir sept navires militaires turcs?

Le char Abrams est actuellement considéré comme l’un des plus réputés et puissants au monde. Il a été utilisé dans plusieurs guerres, dont la deuxième guerre du Golfe ou encore la guerre d’Afghanistan.

Selon le forum FAR Maroc, il s’agit d’un classique produit depuis 1979. Ce blindé est décliné en de nombreuses versions: M1A1, M1A2, M1A2-SEP, entre autres. Les chars achetés par le Maroc sont des « M1A1-SA (Situational Awareness), version de base M1A1, remis à neufs aux conditions zéro heures/zéro kilomètres et modernisés afin d’atteindre le niveau équivalent aux modèles les plus récents actuellement disponibles », lit-on.

Cette machine de guerre est « équipé du canon M256-A1 de 120mm », qui emploie « différents types de munitions (obus flèche à uranium appauvri, à charge creuse, explosif, antipersonnel…) efficace contre un large éventail de cibles dont les véhicules lourdement blindés ».