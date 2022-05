Elisabeth Moreno, candidate officielle d’Emmanuel Macron pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, a présenté mardi son programme, à Casablanca, première étape de sa campagne aux élections législatives françaises.

« Si je vous dis fleur d’oranger? », voilà comment Elisabeth Moreno, candidate officielle de la majorité présidentielle dans la 9e circonscription des Français de l’étranger pour les législatives, évoque d’emblée son rapport au Maroc. Mardi 24 mai, les Français étaient invités à assister au premier meeting de la candidate Maghreb-Afrique de l’Ouest, investie récemment par le Président Emmanuel Macron.

« A chaque fois que je sens la fleur d’oranger, je me revois au Maroc », une « madeleine de Proust » pour l’entrepreneuse qui a déjà vécu deux ans à Casablanca pour développer la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient d’un grand groupe technologique.

« J’ai vu le potentiel qu’il y avait ici. Je veux porter ce succès pour les entreprises françaises installées ici mais également pour les entreprises marocaines qui veulent s’implanter en France. Je crois aux ponts économiques comme aux ponts culturels », déclare la Franco-capverdienne de 51 ans.

« Pas de sujet tabou »

La « diplomatie économique » est d’ailleurs l’un des trois axes de son programme, aux côtés d’un meilleur accès à la santé (simplifier et élargir la couverture des sujets de santé qui concernent ces Français de l’étranger) et à l’éducation (chercher des financements innovants et créer des partenariats public-privé). « Il n’y aura pas de sujet tabou », promet-elle dans son discours avant de laisser la parole à l’assistance.

Impasses administratives, coût exubérant de la scolarité, entrepreneurs largués…, Elisabeth Moreno répond à toutes les questions. Et elle maîtrise l’art du storytelling, racontant avec sincérité plusieurs anecdotes personnelles. Un « grand moment de désespoir » pour un passeport perdu lors d’un vol Londres-Casablanca et les difficultés pour joindre le consulat, sa première entreprise dans le bâtiment à l’âge de 20 ans…

Lire aussi : Vidéo. L’avocat Mohamed Oulkhouir candidat aux législatives françaises

« Un secteur très masculin. C’est là où je me suis rendue compte des inégalités. Et même si le Maroc est très avancé sur ce sujet, il y a de fortes chances qu’à diplôme égal, une fille ne soit pas traitée de la même manière parce que c’est une fille », regrette-t-elle. « Je suis un pur produit de la méritocratie française, et parce que j’y suis arrivée, je sais expliquer à un jeune comment lui aussi peut y arriver. »

« Une femme de terrain, pas de l’appareil politique »

Succédant à Marlène Schiappa, elle a occupé ces deux dernières années le poste de ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances dans le gouvernement Castex. Après 30 ans d’expérience dans le monde de l’entreprise, Elisabeth Moreno a souhaité relever « le défi énorme » de la politique.

« C’est une école de la vie. J’ai compris comment fonctionnait les institutions du pouvoir, les différents défis auxquels un pays peut être confrontés, la nécessité de créer des partenariat gagnant-gagnant », témoigne-t-elle.

Et d’ajouter: « Je suis une femme de terrain, pas de l’appareil politique. Dans toutes les entreprises où j’ai travaillé, j’ai toujours tenu mes promesses. Je préfère perdre en disant la vérité que gagner en trichant. Tout ce sur quoi je m’engage, je me battrai bec et ongles pour le réaliser. Demain je l’espère, je serai une députe de proximité qui défendra vos droits à l’assemblée nationale. »

Lire aussi : Vidéo. Mehdi Reddad, le candidat aux législatives françaises qui a lancé sa campagne depuis le Sahara marocain

Interpellée par un participant sur sa position quant à la question du Sahara, Elisabeth Moreno se dit très fortement convaincue par le plan d’autonomie qui a été décidé par le Maroc qui est « le plan le plus solide, le plus sérieux et le plus crédible que nous ayons ».

« La France depuis 2007 a été très constante sur cette question, elle a été le premier pays à soutenir le Maroc dans ce plan d’autonomie contre vents et marées; aux Nations Unies, elle a été la seule et n’a jamais lâché », conclut la candidate à la 9e circonscription des Français de l’étranger.

Dans le cadre de sa tournée de campagne, Elisabeth Moreno se rendra à Tunis (jeudi 26 mai), Dakar (samedi 28 mai) et Abidjan (lundi 30 mai).