Le magazine Industrie du Maroc a organisé, ce mardi 24 janvier, la 5e édition des « Matinées de l’Industrie », sous la thématique de «L’industrie de l’eau: Défis urgents et futurs», en présence de plusieurs experts nationaux ainsi que du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

L’évènement qui a pu réunir plusieurs dizaines d’experts et de décideurs pour débattre autour de l’économie de l’eau et la nécessité de revoir et réadapter les infrastructures hydrauliques et industrielles face au poids du changement climatique.