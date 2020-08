Vidéo. Le port du masque en voiture n’est pas obligatoire, indique le ministère de la Santé

Longtemps sujet à controverse, le port du masque en voiture n’est pas obligatoire, a clos le sujet le ministère de la Santé. Il reste toutefois obligatoire dans tous les espaces publics.

مستجدات وباء كوفيد 19 : التصريح الأسبوعي المفصل رقم 3 Posted by Ministère de la Santé du Royaume du Maroc on Tuesday, 4 August 2020

«Si vous êtes seul dans votre véhicule, porter un masque n’a aucun sens», a affirmé Mouad El Mourabit coordinateur du Centre National d’Opérations d’Urgence en Santé Publique dans sa déclaration du mardi 4 août sur la situation épidémiologique dans le pays.

Une précision qui vient clore le débat controversé sur l’utilité du port du masque dans son propre véhicule. «Si vous êtes en compagnie de votre famille et si vous vivez avec eux, nul besoin de mettre un masque. Mais aujourd’hui la loi exige le port du masque», a-t-il souligné.

Toutefois, il est à souligner que le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics, notamment à bord des moyens de transports en commun.

« Quiconque enfreint cette disposition (port du masque) est passible des peines prévues dans l’article 4 du décret-loi N°2.20.292 qui prévoit « une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et une amende variant entre 300 et 1.300 dirhams, ou l’une des deux peines sans préjudice de la peine pénale la plus sévère », poursuit le communiqué.