Le ministre de la Jeunesse et de la culture et de la communication était l’invité de Redouane Erramdani, dimanche 24 octobre 2021, sur 2M. Pour sa première sortie médiatique depuis sa prise de fonction, Mehdi Bensaid a défendu l’entrée en vigueur du pass vaccinal.

Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse et de la culture et de la communication, a défendu dimanche soir, à la télévision, la décision de mettre en place le pass vaccinal comme moyen unique d’accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées et les déplacements entre villes. Le caractère obligatoire de ce document a pourtant suscité l’incompréhension auprès d’une partie de la population et de la classe politique. Des mouvements de protestations anti-pass ont rythmé ce week-end dans plusieurs villes comme Rabat, Marrakech, Agadir ou encore Oujda.

Des manifestations qui dénonçaient une décision « prise de manière subite et sans préavis ». A ce point, le ministre répond à demi-mot. Pour lui, il s’agit d’un problème de communication. Et il faut l’en excuser car, dit-il, le gouvernement est en « rodage » :

« Plusieurs personnes ont fait des remarques sur la communication du gouvernement. Soyons clairs, le gouvernement n’a que deux semaines. Ça veut dire que même la gestion de ses affaires internes est encore en rodage. Mais certaines décisions devaient être prises. De cette façon, le pass vaccinal et le vaccination sont les seules solutions que le monde a trouvé pour gérer cette pandémie ».

Pour Mohamed Mehdi Bensaid, il n’y qu’une seule voie pour sortir de cette crise sanitaire : « Je demande aux personnes qui critiquent le gouvernement sur ce point de nous proposer une autre solution, s’ils en ont une. Si ce pass vaccinal nous permet de sauver ne ce serait-ce qu’une vie, je crois que c’est une décision utile. Sinon, qu’allons nous dire aux personnes ayant perdu des proches durant cette pandémie ? ».

Sans faire de mea-culpa, le ministre reconnaît toutefois qu’il fallait «une meilleure formule » pour annoncer l’obligation du pass vaccinal : «On peut considérer que la partie communication n’était pas assez présente dans la prise de cette décision ». « Nous sommes en train de revoir tous les points qu’on reprochait à l’ancien gouvernement, notamment concernant le manque d’homogénéité et de concertation entre ses membres », a-t-il souligné.

Dans un autre registre, le ministre a profité de son passage sur la chaine nationale pour parler du made in morocco. « Il faut qu’il y ait aussi une bonne communication au niveau international sur l’image du Maroc et les projets qui y sont réalisés et qui n’ont pas été commercialisés comme on l’aurait aimé », a-t-il fait savoir.

Mohamed Mehdi Bensaid a également indiqué que son ministère est « en train de voir les moyens dont il dispose » pour connaître ses besoins, assurant que même s’il n’y aura pas de nouvelles ouvertures postes cette année pour son département, des conventions et des partenariats seront scellés.