Le ministre israélien du Travail et de la Protection sociale, Meir Cohen n’a pas pu contenir sa joie à l’idée de retourner dans son pays natal, le Maroc. Originaire d’Essaouira, le ministre est revenu dans le cadre de la première visite officielle du chef de la diplomatie israélienne au royaume.

Député à la Knesset, ancien maire de Dimona et ancien ministre du Bien-être et des Services publics, sous le troisième gouvernement Netanyahu, Meir Cohen en a fait du chemin. Né à Essaouira en 1955, Meir Cohen a immigré en Israël avec sa famille à l’âge de six ans.

בוקר טוב מרבאט!

שמונה חודשים לאחר חתימת הסכם נירמול היחסים עם מרוקו, הגעתי עם שר החוץ יאיר לפיד לחנוך לראשונה בבירה המרוקאית את הנציגות הישראלית. יצירת ההסכם הייתה צעד פורץ דרך, היום אנחנו לוקחים אותו הלאה ומחברים לא רק בין המדינות, אלה בין העמים. pic.twitter.com/QsbS8utIYm — Meir Cohen – מאיר כהן 🟠 (@MKmeircohen) August 11, 2021

Un périple qu’il relate sur son compte Twitter, ce mercredi 11 août, à bord de l’avion le conduisant à Rabat, aux côtés de hauts responsables.

«Il m’est difficile de ne pas être très ému par le fait de retourner dans le pays où je suis né, où mes parents sont nés pour un moment si important et historique pour l’État d’Israël», a-t-il écrit.

صباح الخير من الرباط

بعد مرور 8 اشهر على اتفاقية التطبيع مع المغرب وصلت بمعية وزير الخارجية يائير لبيد لتدشين الممثلية الإسرائيلية في المغرب. التوصل الى الإتفاق كان خطوة خارقة! اليوم نحقق المزيد من التقدم ونربطه ليس فقط بين البلدين بل بين الشعبين ايضا. — Meir Cohen – מאיר כהן 🟠 (@MKmeircohen) August 11, 2021

«Parvenir à l’accord a été une étape miraculeuse ! Aujourd’hui, nous faisons davantage de progrès et nous relions non seulement les deux pays mais aussi les deux peuples», a souligné le ministre.

Entré en politique au début des années 2000, Meir Cohen a mené un certain nombre de campagnes sociales et économiques, notamment pour lutter contre la discrimination à l’encontre des élèves d’origine séfarade dans les établissements d’enseignement ashkénazes.

Meir Cohen fait actuellement partie d’un gouvernement israélien, composé de quatre ministres d’origine marocaine. Meirav Cohen, ministre de l’Égalité sociale, Karin Alharar, ministre de l’Énergie, et Yifat Shasha-Biton, ministre de l’Éducation, sont les trois autres ministres d’origine marocaine.