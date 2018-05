Vidéo. Le grand show de la police marocaine à l’occasion de son 62e anniversaire

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a célébré hier, mercredi 16 mai, son 62e anniversaire. A cette occasion, la police marocaine a organisé une célébration en fanfare en présence d’Abdellatif Hammouchi, DG de la sûreté nationale et du ministre de l’intérieur Abdelouafi Laftit et Zineb El Adaoui, directrice de l'Inspection générale de l'administration territoriale. Plusieurs corps de la police marocaine ont présenté des démonstrations, tels que les motards, les groupes d’intervention et les cavaliers. Les jeux de lumières et la nuit ont rendu ce spectacle plus impressionnant.