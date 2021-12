La participation du Maroc à l' »Expo Dubaï 2020″ traduit l’engagement du Royaume, sous la conduite du roi Mohammed VI, à contribuer activement à l’enrichissement d’un dialogue sérieux sur les plans régional et international, en faveur d’un avenir plus sûr et plus prospère pour tous, a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant à l’occasion des célébrations officielles de la Journée nationale du Royaume du Maroc à l’Expo 2020 Dubaï, qui ont eu lieu dimanche, M. Akhannouch s’est dit honoré, en compagnie de la délégation qui l’accompagne, de donner le coup d’envoi, sur Hautes instructions de SM le Roi, de ces célébrations historiques, ajoutant que « nous vivons aujourd’hui, des moments exceptionnels marqués par un honneur particulier accordé à notre pays ».

« Ceci nous permettra de faire découvrir à tous les pays du monde notre patrimoine ancestral notre histoire riche, ainsi que nos potentialités touristiques, économiques, scientifiques et culturelles », a-t-il souligné.

Après avoir réitéré la gratitude du Royaume aux Emirats Arabes Unis et aux Etats frères du Golfe, pour leur soutien à la question du Sahara marocain, le chef du gouvernement a noté que cette participation reflète également la volonté du Maroc de contribuer aux efforts visant à faire face aux défis mondiaux à travers sa vision de développement durable.

Et d’ajouter que le Maroc a fait de son pavillon à l' »Expo Dubaï 2020″ une tribune pour révéler sa nouvelle identité d’investissement et d’exportation, « Morocco Now », qui vise à mettre en évidence la position du Royaume en tant que pays industriel exportateur de premier rang et une destination attrayante pour les investissements étrangers.

Il a, dans ce sens, souligné que la participation marocaine à cet événement international constitue une opportunité pour montrer ses atouts, insuffler une dynamique aux partenariats et consolider les relations entre les pays arabes et la coopération entre les pays du Sud, afin d’atteindre la prospérité escomptée.

Le chef du gouvernement a indiqué que le Maroc cherche par la célébration de sa Journée nationale à atteindre un niveau qui lui sied, à mettre en évidence l’équilibre historique commun et distingué dont jouissent les deux pays, lequel a été instauré par Feu SM Hassan II et Cheikh Zayed ben Sultan Al Nahyane et renforcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Ses frères, Cheikh Khalifa ben Zayed, Président des Emirats Arabes Unis, et le Prince héritier d’Abou Dhabi, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, commandant suprême adjoint des Forces armées des Emirats Arabes Unis.

Il a, dans ce contexte, noté que les relations fortes entre les deux pays se distinguent par une qualité et une dynamique uniques aux niveaux politique, économique, culturel et scientifique.

Le thème de cette exposition « Connecter les esprits, Construire le futur » reflète avec conviction que le retour aux origines et à l’histoire des nations demeure une source importante pour construire l’avenir, a poursuivi M. Akhannouch, expliquant que, de ce point de vue, le Royaume a adopté le thème « Héritages pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable » pour mettre en avant son engagement en faveur du progrès durable et ce, à la faveur de son identité, de son histoire, de ses talents et de ses potentialités, ainsi que de ses réalisations tangibles dans les domaines économique et scientifique.

Il a ajouté que les sous-thèmes de cet événement reflètent les défis que le Maroc cherche à relever avec sérieux et efficacité afin de s’assurer un avenir meilleur, rappelant, à cet égard, que le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait des choix forts au cours des vingt dernières années, en lançant des chantiers structurants et pleinement cohérents, notamment le développement d’une agriculture durable, la valorisation des énergies renouvelables, et la réalisation d’une émergence industrielle, en l’occurrence dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, la création de ports répondant aux dernières normes, le lancement de la Ligne à Grande Vitesse LGV, et d’autres grands projets stratégiques. M. Akhannouch a, par ailleurs, félicité les Emirats Arabes Unis pour leur organisation impressionnante de l' »Expo Dubaï 2020″, relevant que « ce succès de nos frères est une source de grande fierté pour nous tous en tant qu’Arabes, d’autant plus que cet événement est organisé pour la première fois dans un pays arabe frère, et dans des circonstances particulières que vit le monde à cause de la crise sanitaire ».

Pour sa part, Cheikh Sultan bin Ahmad Al Jaber, ministre émirati de l’Industrie et des Technologies avancées, a souligné que les relations maroco-émiraties se renforcent et se consolident de plus en plus, notant que ces relations avancent avec optimisme vers un avenir dominé par la coopération dans plusieurs domaines.

Il a indiqué que le Maroc et les Emirats arabes unis ont des opportunités multiples et variées de tisser davantage de partenariats qui profitent aux deux pays et à l’ensemble de la région arabe.

Le responsable émirati a exprimé les remerciements et la gratitude de son pays pour la participation marocaine distinguée à l’Exposition universelle «Expo Dubaï 2020», saluant dans ce contexte la conception du pavillon du Maroc, qui allie modernité et originalité.

La cérémonie a débuté à la place Al Wasl, cœur battant de l’Expo 2020 Dubaï, par la levée des drapeaux du Royaume du Maroc et des Emirats arabes unis, au rythme des hymnes nationaux des deux pays, et ce en présence notamment de personnalités marocaines et émiraties de haut niveau de divers horizons.

La cérémonie a été marquée par la présence d’une délégation de haut niveau composée, du côté marocain, du ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de la ministre de l’Economie et des Finances, commissaire du pavillon marocain à l’Expo 2020 Dubaï, Nadia Fettah Alaoui, et du côté émirati, de Cheikh Ahmed bin Saeed al-Maktoum, président de l’Autorité de l’aviation civile de Dubaï, PDG de la compagnie aérienne Emirates Airline et président du Haut Comité de l’Expo 2020 Dubaï, et Reem Al-Hashimy, ministre d’Etat à la Coopération internationale, directrice générale d’Expo Dubaï.

La célébration de la Journée nationale du Royaume du Maroc constitue l’occasion de mettre en avant les atouts et les attractivités du Maroc, sa culture ancrée dans l’histoire, ainsi que ses nombreuses réalisations accomplies dans les domaines économique, social et scientifique.

Aménagé à proximité du pavillon du pays hôte, les Emirats Arabes Unis, et non loin de la place Al-Wasl, le Pavillon marocain offre la chance à ses visiteurs de découvrir les richesses et les traditions distinctives du Royaume, et faire un périple rétrospectif dans l’histoire millénaire du Maroc.

Le voyage du visiteur prend le départ à partir d’une salle située au rez-de-chaussée, où est reflétée l’histoire parfumée du Royaume.

De grands portraits de SM le Roi Mohammed VI, le drapeau du Maroc et des documents relatant les liens d’allégeance qui se sont toujours tissés entre le peuple marocain avec ses différentes composantes, y compris les provinces du Sud, et les Sultans Alaouites, ornent à bien des égards cette partie du pavillon.

Gravissant les étages, les visiteurs font la découverte d’un espace, construit d’une manière qui renvoie aux anciennes médinas du Royaume, avec leurs ruelles étroites et prolongées, teinté de couleurs de tapis traditionnels, le tout dans un style architectural authentique.

Le pavillon du Maroc dans cet événement mondial constitue une plateforme de partage de la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable.

En plus de proposer une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, le pavillon marocain souligne l’engagement du Royaume pour l’avenir de la planète, ainsi que la richesse d’un pays fort de ses compétences à l’intérieur et à l’extérieur du pays, en sus de la dynamique de développement dans laquelle il s’est engagé.

L’Expo 2020 Dubaï, dont l’organisation a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie du Coronavirus, se tient sur une superficie de 4,38 kilomètres carrés.

L’un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.

L’exposition universelle Dubaï 2020 est la première du genre à être organisée dans la région Moyen-Orient, Afrique, Asie du Sud.