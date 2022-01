Entre rapprochements et ruptures, l’année 2021 a été mouvementée pour la diplomatie marocaine, ce qui a permis au royaume d’opérer un vrai revirement et de miser sur de nouveaux partenariats. L’universitaire, auteur et politologue marocain, Mustapha Sehimi revient dans cette première partie sur le rapprochement avec Israël, les avancées sur le dossier du Sahara et la rupture des relations diplomatiques avec l’Algérie.

