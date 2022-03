L’actrice marocaine vient de réaliser son premier téléfilm pour la télévision nationale. «Imkoussa», en langue amazighe, sera diffusé pendant le mois de ramadan.

Latefa Ahrrare passe derrière les caméras. L’actrice marocaine a réalisé son premier téléfilm pour la chaine de télévision nationale, Tamazight TV. «Imkoussa» (ndlr, les héritiers) sera diffusé sur le petit écran durant le mois de ramadan.

L’histoire du film se passe dans un village de l’Atlas où Abdelkader, un homme d’une soixantaine d’années, mène une vie paisible avec sa femme Aïcha, qu’il a épousée après la mort de sa première épouse. Cette dernière lui a laissé deux enfants : Lahcen et Halima. Lorsque Abdelkader, reconnu dans le village pour sa fortune, est atteint d’une maladie qui l’immobilise, son héritage devient de principal sujet dans la famille.

Le casting réunit Said Amel, Rajae Kharmaz, Said Darif, Hiba Haddou, Hajar Doha, Khalid Arouche et Abdelwahid Hajjaoui et Ali Amsoubri. La direction artistique est signée Ayoub Ait Bihi.