La princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, a appelé, lundi, la communauté internationale à s’engager résolument, pendant cette décennie, à instituer l’éducation au développement durable comme une priorité impérative, soulignant le caractère urgent de cette action.

«Engageons-nous résolument, pendant cette décennie, à instituer l’éducation au développement durable comme une priorité impérative. C’est urgent. C’est vital ! », a insisté la princesse dans un message-vidéo adressé à la Conférence mondiale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur l’éducation au développement durable (EDD), organisée sous forme virtuelle du 17 au 19 mai.

Dans ce message-vidéo diffusé lors de la grande session plénière, tenue sous la thématique «Créer le changement dont nous avons besoin en temps de crise planétaire – L’EDD pour 2030», Lalla Hasnaa a affirmé que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement s’emploie, depuis plus de deux décennies, à développer différents programmes destinés à réduire ou supprimer l’impact négatif de l’Homme sur la Nature.

La princesse a indiqué, dans ce cadre, que le roi Mohammed VI dont l’intérêt pour cette thématique remonte à ses plus jeunes années, nous a toujours incités à développer les approches les plus ambitieuses, ancrées dans le présent et résolument tournées vers l’avenir, notant que le souverain n’a de cesse de nous rappeler combien l’Ecole est au cœur des enjeux de développement et, en particulier, du pari environnemental.

«Chargée de l’enseignement et de la transmission des savoirs, l’Ecole est, plus largement et plus prioritairement encore, un espace d’éducation et de transmission des valeurs. Eduquer la jeunesse au respect de l’environnement, c’est croire à la promesse d’un monde nouveau plus harmonieux et durable», a soutenu la princesse Lalla Hasnaa.

Lire aussi: Lalla Hasnaa préside à Casablanca l’ouverture de la 26-ème édition du SIEL

«L’éducation au Développement Durable, thème qui nous réunit aujourd’hui, est la clé de la réussite», a poursuivi la princesse, assurant que «nous avons donc souhaité que l’action de notre Fondation soit centrée sur la sensibilisation et la formation des plus jeunes à ces problématiques».

«Ainsi, nous semons les graines de la conscience environnementale pour faire éclore, à terme, une société consciente du milieu naturel dans lequel elle vit et capable d’adopter un comportement vertueux adapté», a ajouté la princesse Lalla Hasnaa, exprimant sa fierté du partenariat liant la Fondation et l’UNESCO «avec qui nous œuvrons de concert depuis 2020 pour que soit intégrée l’éducation à l’environnement, dans les curricula (scolaires), à tous les niveaux jusqu’au baccalauréat».

A cet égard, le Maroc est l’un des trois pays dans le monde qui mène une expérience pilote pour le programme Global Schools de l’UNESCO, a fait observer Son Altesse Royale.

«Car la mobilisation sur les sujets liés à l’environnement ne saurait produire d’effet durable que si elle devient un réflexe acquis dès la formation initiale : l’éducation dès le jeune âge est donc une essentielle priorité», a estimé la princesse Lalla Hasnaa.

«Une génération nous sépare du sommet de Rio», a constaté la princesse, estimant qu’il était impératif de réfléchir aux motivations qui ont pu freiner l’introduction de l’enseignement au développement durable dans les curricula.

Lalla Hasna n’a pas manqué, à cette occasion, de souligner que «dans le contexte si particulier que nous vivons, il nous appartient de construire, en commun, un nouveau et nécessaire consensus, en définissant les priorités que nous nous fixons en tant qu’êtres humains liés par une communauté de destin».

«La crise du covid-19 nous rappelle en particulier l’urgence de réaliser un Développement Durable global, équitable et au service de tous», a fait savoir la Princesse, assurant que la protection de l’environnement et la sauvegarde de notre planète, «notre maison à tous», constituent un des piliers fondamentaux de cette démarche.