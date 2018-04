Malgré ses 71 ans, Lahcen Dadoui a gardé son penchant pour la fête et la musique traditionnelle et il l’a démontré encore une fois. Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance s’est saisi d’un «bendir» et s’est joint à une troupe musicale, qui chantait des chansons du répertoire amazigh. Et le moins que l’on puisse dire est que le PJDiste amuse la galerie. Amazigh un jour, Amazigh toujours !