Vidéo. La virée royale au siège de la DGST en images

Un institut de formation spécialisée a été inauguré par le roi Mohammed VI au siège de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) à Rabat. La finalité de cet établissement est d’assurer une formation policière spécialisée dans le domaine du renseignement et de l’enquête criminelle.

Ce complexe sécuritaire comporte un amphithéâtre de conférences, onze salles d’étude, un laboratoire pour l’enseignement des langues étrangères, une salle de conférences, une bibliothèque, des infrastructures destinées aux formateurs et cadres administratifs et un espace d’accueil et de résidence équipé de tous les services nécessaires, avec des chambres réservées aux étrangers.