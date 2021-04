Le mécontentement de certains automobilistes et la polémique concernant les retards de livraisons des nouvelles trémies de Casablanca, notamment celles des Almohades et Hassan II viennent enfin de trouver une fin heureuse. Fermée depuis plus d’un an, la trémie de la mosquée Hassan II a finalement été ouverte aux usagers ce vendredi 23 avril.