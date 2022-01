La veille de la rencontre du Maroc contre les Iles Comores, prévue ce vendredi à partir de 17H00 pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022, Arriyadia a joint la famille de Hakimi, basée à Madrid. Enthousiastes, la maman, la soeur et le frère du latéral droit du PSG se sont dit fiers de Achraf et du reste de l’équipe nationale.