Vidéo. Kénitra: la police administrative fait peau neuve

La police administrative de Kénitra vient de se doter de nouveaux uniformes. Cette initiative rentre dans le cadre des actions menées par la police administrative visant améliorer ses services.

Abdelhak Abrouk, Chef du département de la police administrative de Kénitra, a déclaré, dans une vidéo partagée sur son profil Facebook, que son service réitère son engagement pour le maintien de l’ordre dans la ville à l’occasion de l’année 2018 sous le slogan «la police administrative au service des citoyens».

En plus des uniformes, la police administrative s’est dotée de véhicules arborant le même slogan.

A noter que la police administrative a pour mission de maintenir l’ordre et de gérer les activités commerciales non encadrées. De plus, elle a pour tâche de lutter contre l’occupation de l’espace public.