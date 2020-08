Vidéo. Kenitra: le crash d’un avion fait deux morts

Un élève-pilote et son instructeur, du Club d’aviation civile de Salé, ont trouvé la mort hier, jeudi 20 août, alors que leur avion a percuté un pylône de téléphonie mobile, provoquant ainsi le crash du monomoteur biplace, rapporte plusieurs médias dont le site Hespress.

Les deux hommes rentraient de Fès dans le cadre d’un vol d’entrainement. Appartenant à l’Aéroclub Royal de Rabat (ARR), l’appareil s’est écrasé dans la zone industrielle de la ville de Kenitra, près d’une usine de préfabriqués, exactement au kilomètre 7 de la route de Tanger.

Le monomoteur biplace à hélice a chuté sans prendre feu. On ignore les causes de l’accident. Une unité spéciale de la gendarmerie royale enquête sur les circonstances du drame. Un important dispositif sécuritaire a également été mis en place autour du lieu du crash, où s’est rendu le gouverneur de la province et le préfet de police, mentionne de son côté Bladi.net.