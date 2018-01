Vidéo. Jerada: les manifestations se poursuivent, mais la mobilisation faiblit

Lors d'une visite sur place mercredi et jeudi, le ministre de l'Energie et des Mines Aziz Rebbah a tenu une réunion avec des représentants du mouvement contestataire de Jerada. Le ministre PJD a promis "un plan de travail précis" pour "améliorer la situation économique et sociale de la province", avec des "mesures immédiates", notamment en donnant la priorité à l'emploi dans la 4e unité de la station thermique de Jerada aux jeunes de la province, faisant savoir que la création d’une 5e unité est à l’étude.