Inwi a choisi «KodingSchools.com» pour accompagner la mise en place de l’enseignement du coding dans 50 écoles du monde rural dans le cadre de son initiative «Dir iddik classes connectées».

KodingSchools.com, plateforme marocaine en ligne d’enseignement de la programmation et de l’éducation digitale, a été choisi par inwi dans le cadre de son action pour l’inclusion numérique des écoles dans le rural. Kodingschools.com a permis l’implémentation d’un programme d’enseignement du coding au profit des élèves et enseignants participant à l’initiative «Dir iddik classes connectées» de l’opérateur.

Lancée en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports,l’initiative «Classes connectées» confirme l’engagement de inwi dans l’accompagnement de l’enseignement numérique et réitère ainsi son ambition de faire du digital un levier de modernisation et de démocratisation du système scolaire national.

Véritable innovation pédagogique, KodingSchools.com a pour ambition la généralisation et la démocratisation de cet enseignement au Maroc. KodingSchools.com propose un curriculum d’enseignement du coding et d’éducation digitale du CE1 au CE9 complet, riche et structuré, incluant les ressources nécessaires et le contenu à enseigner séance par séance.

Ce programme est proposé en trois langues (anglais, français, arabe). Il inclut surtout une formation progressive des enseignants le souhaitant dans le cadre de leur développement professionnel. Cette formation pas-à-pas permet à l’enseignant de prendre en main progressivement le curriculum semaine après semaine, et ne demande pas de formation en informatique a priori.

Grâce à son modèle, KodingSchools.com permet de réduire les barrières empêchant aujourd’hui les écoles de proposer l’enseignement du digital dans leur curriculum au même titre que l’enseignement du français ou des mathématiques, que ce soit en termes de coût, de ressources humaines ou de conception du programme scolaire.

Ainsi, les élèves bénéficient d’un programme adapté à leur âge et structuré autour d’objectifs ciblés et d’approches pédagogiques modernes. Pour leur part, les enseignants sont accompagnés aussi bien sur les aspects techniques de préparation des cours que sur la partie pédagogique, qui a permis d’inclure des enseignants n’ayant pas de formation en informatique.

La mise en place de ce programme dans les 50 écoles par l’initiative «Classes connectées» a concrètement profité à plus de 60 enseignants et 800 élèves. Les «Classes connectées» de inwi est un exemple concret de l’usage utile et bénéfique du numérique dans le but d’offrir aux élèves marocains un accompagnement de proximité et de qualité afin d’améliorer leurs compétences.