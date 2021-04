Auteurs d’une vidéo insultante sur le Maroc, le Franco-algérien Brahim Bouhlel et le Franco-marocain Zbarbooking, sont actuellement poursuivis en état d’arrestation.

Le comédien Brahim Bouhlel et l’influenceur Zbarbooking ne s’attendaient sûrement pas à ce que leurs vacances à Marrakech se prolongent de la sorte. Auteurs d’une vidéo-bad buzz dans laquelle ils portent des propos insultants envers le Maroc et les Marocains, ils ne sont pas prêts de retourner en France. En effet, placés en garde à vue depuis lundi 5 avril, ils resteront finalement détenus, poursuivis en état d’arrestation, nous explique Me Mourad Elajouti, président du Club des avocats du Maroc (CAM), joint par H24Info.

« Ils seront présentés devant le tribunal en état d’arrestation. On ne sait pas encore quand. Pour le moment, ils viennent d’être présentés devant le Procureur du roi. Dans un premier temps, une audience sera programmée », poursuit-il.

Pour rappel, deux humoristes franco-algériens, Brahim Bouhlel et Hedi Bouchenafa, ainsi que l’influenceur franco-marocain Zbarbooking, ont publié ce weekend sur les réseaux sociaux une vidéo tournée à Marrakech dans laquelle ils insultent les Marocaines et humilient des enfants.

La vidéo a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et au sein de l’opinion publique, jusqu’en France, où plusieurs rappeurs à l’instar de Booba, Kamelancien ou Maes ont condamné fermement l’attitude irrespectueuse des protagonistes. Malgré leurs excuses – qui ne semblent pas avoir beaucoup convaincu, la polémique ne désemplit pas, et Bouhlel et Zbarbooking ont été convoqués dès ce lundi matin par la police judiciaire à Marrakech.