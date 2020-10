Vidéo. Il y a 45 ans jour pour jour, Hassan II annonçait la Marche verte

Dans un discours historique prononcé le 16 octobre 1975, le roi Hassan II annonçait l’organisation d’une Marche verte pacifique qui allait mobiliser 350.000 Marocains pour libérer les provinces du sud.

« Le monde entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps, le monde entier a reconnu qu’il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui n’ont été altérés que par le colonisateur », avait déclaré le défunt souverain dans cette allocution. Et de conclure: « Il ne nous reste donc qu’à entreprendre une marche pacifique du Nord au Sud pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères ».

Originaires de toutes les régions du royaume, 350.000 participants avaient répondu à cet appel dont 10% de femmes, et entamé cette longue marche pacifique le 6 novembre 1975. Un événement qui a mis fin, de la plus belle des manières, à la colonisation espagnole, et permis au royaume de parachever son intégrité territoriale dans ses frontières du Sud.

Véritable tournant dans l’histoire du Maroc, la marche a été saluée par le monde entier et restera gravée à jamais dans la mémoire des Marocains et dans les annales de l’histoire.