Son nom est bien connu en Espagne. Du haut de ses 18 ans, María Isabel Medina Peralta défraie la chronique lors de ses sorties médiatiques teintées de propos antisémites et anti-immigration. Une plainte a été déposée contre elle, après avoir appelé à la mort des Marocains, lors d’une manifestation devant l’ambassade du royaume au Madrid.

Le parquet provincial de Madrid a déposé, lundi 8 novembre, une plainte contre María Isabel Medina Peralta pour incitation à la violence et crime de haine à l’encontre des migrants marocains et musulmans.

Selon l’acte d’accusation, la figure montante de la droite xénophobe et réactionnaire espagnole est poursuivie pour incitation à la haine raciale et appel à la violence contre la communauté marocaine.

« Mort à l’envahisseur », «Stop à l’invasion», «Le Maroc, un État terroriste», avait scandé María Isabel Medina Peralta lors d’une manifestation non-autorisée devant l’ambassade du Maroc à Madrid, le 18 mai dernier, soit au lendemain de la crise migratoire à Sebta. La police avait arrêté, ce jour-là, cinq individus pour trouble à l’ordre public, après un accrochage entre les force de l’ordre et les manifestants xénophobes.

Ce jour-là, ils étaient quelques 300 personnes à manifester après l’entrée massive de près de 10.000 personnes dans l’enclave. Le drapeau marocain avait été brûlé et piétiné par des manifestants appelant à la guerre contre le Maroc.

« L’immigration en Europe supplantera notre race, notre identité, notre religion et notre culture. Et nous sommes les seuls à nous battre pour cela (…) mort à l’envahisseur ! », avait déclaré María Isabel Medina Peralta leader du «Bastion frontal», un groupe néonazi né durant la pandémie du Covid-19 et inspiré par le groupe français de la même idéologie, «Bastion Social» fondé en 2017 par d’anciens membres de l’association estudiantine Groupe Union Défense (GUD).

A souligner que la mise en cause avait déjà été poursuivie pour des propos antisémites en février dernier.