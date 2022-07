La police espagnole a annoncé jeudi avoir mis la main sur six tonnes de cannabis après avoir démantelé une plantation géante près de Barcelone, une saisie record selon elle.

L’opération de police a permis d’arrêter cinq personnes et de saisir « un peu plus de six tonnes de cannabis, dont 3,5 tonnes de têtes emballées », ont annoncé la police espagnole et la garde civile dans un communiqué conjoint.

Selon elles, il s’agit de « la plus grande quantité de cannabis jamais saisie en Espagne ».

En una operación conjunta con @policia hemos desmantelado una macro plantación de marihuana en la localidad barcelonesa de Vilassar de Mar, más de seis toneladas. 5 personas detenidas.https://t.co/cZmjXGRO6W pic.twitter.com/vRJd3gfChO — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 7, 2022

L’enquête avait commencé en mars 2021 lorsque la police avait découvert une parcelle de 32 hectares à Vilassar de Mar, à une trentaine de kilomètres de Barcelone, dédiée à la culture de chanvre industriel.

Les panneaux sur place suggéraient qu’il s’agissait d’une activité légale, mais aucune autorisation n’avait été donnée et les policiers ont vite compris qu’ils étaient en réalité face à un gigantesque champ où poussaient des plants de cannabis depuis 2018.

Plus de 100 caméras allumées jour et nuit permettaient de veiller sur les milliers de plantes dispersées dans plusieurs hangars et serres.

Après avoir été des décennies durant la porte d’entrée du haschich en Europe, l’Espagne a vu ces dernières années pulluler des plantations sur son territoire, attirant des organisations criminelles de tout le continent européen.