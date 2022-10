Des actrices, journalistes et présentatrices télé ont décidé de se couper une mèche pour exprimer leur soutien aux femmes iraniennes, après le décès de Mahsa Amini arrêtée trois jours auparavant par la police des moeurs du pays.

« Pour Mahsa Amini, Meriem et toutes les autres… Ce qui se passe en Iran ne doit pas nous laisser indifférents. La conquête de tous nos droits et le combat contre toutes les formes de violence faites aux femmes continuent », a écrit l’ancienne directrice de l’information de 2M Samira Sitail, qui s’est filmée en train de se couper les cheveux.

Comme elle, plusieurs femmes ont décidé de se couper une ou plusieurs mèches pour exprimer leur soutien aux Iraniennes. Parmi elles, il y a la présentatrice Ghizlaine Taibi, les actrices Mouna Fettou, Kods Joundoul et Latifa Ahrrare, la productrice franco-marocaine Lamia Chraibi ou encore la parlementaire de la CGEM et productrice du festival Gnaoua et musiques du monde d’Essaouira Neila Tazi.

La vidéo a été postée le 10 octobre dernier, pour marquer la célébration au Maroc de la Journée nationale de la femme. « Le 10 octobre 2022, on se coupe les cheveux pour les droits de la moitié de la société », lit-on dans le texte inséré dans la vidéo.

Cette initiative, qui fait écho à l’élan de solidarité exprimé par plusieurs femmes dans le monde après le décès de Mahsa Amini, n’a cependant pas été du gout de tout le monde.

Dans un post Instagram, l’actrice et réalisatrice Sanaa Akroud a fait part de sa « profonde réserve » et de son « agacement » face à cette campagne de solidarité.

« Je comprends que se couper les cheveux est une ancienne tradition persane qui symbolise la colère, le deuil ou le rejet de l’injustice. Cependant, voir des femmes célèbres et autres relayer ce rituel, a gâché mon indulgence et ma foi en la cause. Certaines d’entre elles ont reproduit le mouvement (avec bonne intention) mais sans convaincre ni conviction », a-t-elle estimé.