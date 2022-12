Au moins 13 personnes, tous des militants de l’extrême droite, ont été arrêtées à Vérone pour avoir agressé des supporters marocains qui célébraient la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale.

A Vérone, dans le nord-est de l’Italie, 13 personnes arrêtées pour avoir tendu une embuscade aux voitures de supporters marocains qui fêtaient l’exploit du Maroc en Coupe du monde, rapporte ce jeudi le site de la chaine de télévision publique italienne Rai News.

Il sont tous militants de groupes d’extrême droite de la ville. Ils ont été arrêtés dans la soirée de mardi par les éléments de la Division des enquêtes générales et des opérations spéciales (Divisione investigazioni generali e operazioni Speciali, Digos).

L’intervention a été déclenchée immédiatement après un signalement qui faisait état d’une quinzaine d’individus, vêtus de noir, qui tentaient de s’approcher de la zone où les supporters marocains faisaient la fête. L’attaque a eu lieu entre Corso Porta Nuova et l’angle avec la via Battisti, dans le centre-ville.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, rapportée par le journal Corriere dello Sport, les agresseurs étaient armés de ceintures et de chaînes. Ils s’en prenaient aux supporters, ou simples citoyens en fête, d’origine marocaine, souligne Rai News.

Ieri a #Verona alcuni tifosi del #Marocco sono stati aggrediti mentre festeggiavano la storica qualificazione ai quarti in #Qatar2022 Un raid di matrice razzista

Tredici giovani, militanti dell’estrema destra, sono stati già fermati #Qatar #FIFAWorldCup2022 #MaroccoSpagna pic.twitter.com/nHSmOyhLa3 — Corriere dello Sport (@CorSport) December 7, 2022

Les images devenues virales, tournées par les victimes elles-mêmes, sont glaçantes. On y voit 6 à 7 individus vêtus de noir, le visage couvert, armés de chaînes et de barreaux, attendant au bord de la route l’arrivée de les voitures qui brandissaient le drapeau du Maroc, détaille l’agence de presse italienne ANSA.

On y entend également des injures, des menaces du groupe et le claquement d’une chaîne sur une fenêtre. Dans les voitures,, il y avait aussi des familles, des pères et des mères avec enfants, expliqueront plus tard les enquêteurs, cités par la même source.

Une femme a été légèrement blessée par des éclats provenant d’une fenêtre brisée.

Des messages racistes ont également été postés sur les réseaux sociaux. « Maudits animaux. Pourquoi la police n’utilise-t-elle pas des canons à eau comme à Bruxelles ? », a écrit un internaute, tandis qu’un autre demande que « les matchs du Maroc ne soient plus diffusés sur les places, étant donné que partout en Europe ils commettent ces dégâts ».

Ansa souligne aussi qu’en parallèle avec ces incidents, la communauté marocaine était en fête dans d’autres villes italiennes, comme Turin et Milan, où cependant il n’y a pas eu d’incidents.