Vidéo. El Othmani en visite officielle en Corée du Sud

Le chef du gouvernement est en visite officielle à Séoul suite à l’invitation de son homologue coréen, Lee Nak Yon. El Othmani est accompagné d’une délégation composée du ministre des Finances, celui de l’éducation nationale et du secrétaire d’État chargé de l’Investissement.

مراسيم استقبال رئيس الحكومة د. #سعدالدين_العثماني بجمهورية كوريا حيث يقوم بزيارة رسمية لها بدعوة من الوزير الأول بجمهورية كوريا، السيد لي ناك يون Lee Nak Yon pic.twitter.com/yikIJQTT0W — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) May 20, 2018

Le séjour du chef du gouvernement en Corée durera trois jours, du 21 au 24 avril. La délégation marocaine a pour objectif de sonder le paysage économique sud-coréen, afin de consolider les relations bilatérales dans divers secteurs dont l'automobile, l'éducation ou encore l'investissement.

اثناء عزف النشيد الوطني عند استقبال رىيس الحكومة بالعاصمة الكورية pic.twitter.com/V6bMx3oWl5 — EL OTMANI Saaddine (@Elotmanisaad) May 21, 2018

En marge de cette visite, El Othmani devrait assister aux assises de la 53e assemblée annuelle de la banque africaine de développement (BAD) qui se tiendront du 21 au 25 mai à Busan, en Corée du sud. Le thème de cette 53e édition est «accélérer l'industrialisation de l'Afrique comme moyen de favoriser sa transformation structurelle». La délégation marocaine aurait prévu d’organiser des rencontres en marge de ces assises et traiteront également des principaux défis auxquels le continent africain doit faire face dans sa quête vers l'industrialisation.