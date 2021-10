L’éducation sexuelle demeure toujours taboue et n’est pratiquement jamais abordée dans les programmes éducatifs, malgré de nombreux appels d’associatifs et de politiques. Dans ce premier épisode, Amine Bennani, neuropsychologue, psychomotricien et sexologue nous parle de l’importance de parler de ce sujet aux jeunes pour les aider et les protéger face à la surmédiatisation du porno.

«L’enfant mérite de recevoir» une éducation sexuelle, estime notre expert qui préconise de parler à son enfant dès son jeune âge. Cette tâche incombe également à l’école qui devrait aussi dispenser des cours d’éducation sexuelle au primaire, mais surtout pour les classes des collèges et lycées pour accompagner les jeunes élèves dans leur puberté.

L’appel lancé par le sexologue n’est pas nouveau et a été formulé à plusieurs reprises par des associations, des acteurs de la vie civile mais aussi des députés.

Pour autant aucun pas en avant n’a été fait dans ce sens, alors que «des cours d’éducation sexuelle permettraient à l’enfant d’être dans un milieu sécurisant et sécurisé, où l’enfant pourra échanger avec des personnes qui sauront répondre à ses questionnements», souligne le sexologue.