À une cinquantaine de kilomètres de la ville de Nador, se trouve la plage Hammam Chaabi qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Pour cause, une pancarte montrant des horaires d’entrée pour femmes et ceux des hommes…

Entourée de falaises, la plage « Hammam Chaabi », située dans la province de Driouch, est accessible aux femmes de 8h à 14h de l’après-midi uniquement. Puis, c’est au tour des hommes qui peuvent y accéder de 14h à 20H30, indique un pancarte qui fait le tour de la toile. Et ce n’est pas tout: les femmes ne peuvent pas s’y baigner les vendredis.

Cet étrange règlement a suscité indignation et incompréhension des internautes. Certains s’en sont moqués, d’autres se sont dit choqués par cette affiche.

Un influenceur marocain s’est même filmé à l’entrée de cette plage non-mixte en affichant son étonnement.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par REVIEWSY (@saad_ine)

Le Front national de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme (FNLET) s’en est plaint au ministère de l’Intérieur dans une lettre. L’association y dénonce la “séparation” des hommes et des femmes dans cette plage, et demande l’ouverture d’une enquête sur ce qu’il qualifie de “discrimination”. Le FNLET qualifie cette pancarte comme faisant la “promotion du discours de haine et de terrorisme” dans l’espace public.