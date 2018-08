Vidéo. Des scènes d'hystérie dans un hôpital psychiatrique font le tour de la toile

Après la vidéo filmée par une ressortissante française au CHU Ibn Rochd de Casablanca, une nouvelle vidéo témoignant de la situation catastrophique d’un hôpital public. La vidéo aurait été tournée dans un hôpital psychiatrique et les commentaires des personnes montrent leur détresse, leur douleur et leur besoin de calmants. Une femme est entrée dans une crise et s’est évanouie au milieu des cris et d’une panique généralisée.

Sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, plusieurs citoyens ont exprimé leur mécontentement face à la situation désastreuse dans laquelle se trouve l'hôpital. Sur la vidéo, une personne assure que les médicaments de l’hôpital sont revendus à l’extérieur, alors que d’autres ont déclaré que les médecins ne venaient que rarement à l’hôpital.