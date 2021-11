Alors qu’il était invité à une émission de la télévision algérienne, Mokhtar Saïd Mediouni a proféré des menaces contre le Maroc, appelant le Polisario à perpétrer des attentats terroristes dans plusieurs villes du royaume.

Des citoyens marocains établis à l’étranger ont déposé plainte auprès d’Interpol contre Mokhtar Saïd Mediouni. Cet ancien officier supérieur du renseignement militaire algérien avait appelé le Polisario à mener des attaques sur le territoire marocain, rapporte plusieurs sources médiatiques. La plainte est accompagnée de photos, vidéos et informations personnelles sur l’homme.

«Nous ne devons plus nous laisser faire. Nous avons dit non à la France en 2021, nous avons fermé notre espace aérien au Maroc et fermé nos frontières. Nous sommes le seul pays au monde à être en guerre avec Israël. C’est un honneur pour nous et pour tous les Algériens», a déclaré l’intéressé sur le plateau d’une émission, diffusée le 3 novembre dernier par la chaine de télévision algérienne El Hayat.

« Sahraouis, si vous voulez l’indépendance, mourez et sacrifiez-vous en martyrs pour votre pays », a-t-il poursuivi. L’ex-officier a aussi appelé les milices du Polisario à perpétrer des attaques « non pas dans le Sahara, mais dans à Casablanca ou Marrakech » pour « semer la terreur dans la société marocaine ».

Lire aussi: Les ambitions algériennes en Mauritanie

« Oubliez l’ONU. J’espère que j’ai été assez clair, les Marocains vont faire des séries télévisées sur moi. C’est tout à fait normal, je suis leur cauchemar et je suis tout à fait prêt à reprendre les armes pour défendre mon pays», a-t-il déclaré.

Selon plusieurs sources, l’ancien officier a par ailleurs été accusé d’être impliqué dans le massacre de civils durant la décennie noire qu’a connue le pays. En août 2020, une plainte contre Mediouni pour agression sexuelle et tentative de viol aurait également été révélée.