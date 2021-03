À bord d’un bateau de fortune, une vingtaine de migrants marocains dont des mineurs traversent la Méditerranée en direction de l’Espagne, et diffusent sur YouTube un court extrait de leur périple.

Dans une vidéo intitulée « Des jeunes hommes et garçons du Maroc profond risquent leur vie pour rejoindre l’Espagne à la recherche de gagne-pain », on voit une vingtaine de Marocains « harraga » tentant de rejoindre l’Espagne par la mer méditerranée. Les passagers ne formulent aucun discours devant la caméra, hormis quelques dédicaces à leurs villes d’origine: Tinghir, Ouarzazate et Zagora.

De son côté, la police espagnole démantèle régulièrement des réseaux de passeurs de migrants marocains.