Depuis Tarfaya dans le sud marocain, Mehdi Reddad annonce sa candidature pour les législatives françaises pour représenter les Français installés au Maghreb et en Afrique de l’Ouest, à travers une lettre au Français.

Entrepreneur et conseiller des Français à Casablanca, Mehdi Reddad a choisi d’annoncer sa candidature pour la 9ème circonscription des Français de l’Étranger, en partant sur les traces d’Antoine de Saint-Exupéry.

En effet, ce natif de Casablanca se rendra à bord d’un monomoteur jusqu’à Dakar au Sénégal en longeant toute la côte marocaine et en utilisant ainsi le même plan de vol que celui de Saint-Exupéry.

Dans un communiqué parvenu à H24 Info, Mehdi Reddad évoque «fièrement sa double culture millénaire, marocaine et française», qui fait selon lui la richesse de la France. «C’est aussi cela l’esprit de l’aviateur Antoine Saint-Exupéry. L’ouverture sur l’autre, le sens du devoir, l et le dépassement de soi. Saint-Exupéry est un pionnier car il a voulu rapprocher, il y a presque 100 ans, les peuples et les cultures, avec un message d’espoir qui touche autant à l’universel qu’à l’émotion de chacun d’entre nous. Et nos Français de l’étranger ont besoin de cela. Ils ont besoin de se rapprocher de la République et de ses valeurs fondamentales, car on les a trop longtemps oubliés», estime le candidat.

Son programme se décline en 5 axes de réforme: École, diplomatie parlementaire, fiscalité, santé et démarches consulaires et administratives. ‘’À travers cette candidature, c’est toute une génération de Français viscéralement attachés à l’Afrique qui auront leur mot à dire», précise-t-il.

Le candidat se dit «confiant quant à une investiture Horizons dans les prochains jours», parti de l’actuel Premier ministre Édouard Philippe. «Les Français n’attachent pas beaucoup d’importance aux discussions entre partis. Et aujourd’hui ce qui m’importe c’est d’aller à leur rencontre, parler de leurs problématiques, de leur besoin», affirme le candidat.

Mehdi Reddad a officialisé sa candidature à travers une lettre détaillant ses ambitions pour le Palais Bourbon.