Dans la matinée de ce mercredi 17 mars, les habitants de Dar Bouazza ont assisté avec dépit et stupéfaction à la démolition de plusieurs écoles de surf de la ville. Déjà démunis à cause de la crise sanitaire, les propriétaires des structures comptaient bientôt rouvrir leurs portes, et se retrouvent de nouveau sans ressources. Ils n’auraient été prévenus par les autorités que 48h avant les faits.