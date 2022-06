La police marocaine va utiliser le dispositif BolaWrap dès la mi-juin 2022, indique la DGSN dans un communiqué. Les pickpockets n’ont qu’à bien se tenir. Explications en images.

Sale temps pour les pickpockets, les voleurs à la sauvette et, en général, toute personne qui refuse d’obtempérer.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 9 juin 2022 par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), il est indiqué que la police marocaine va recourir à l’utilisation de la technique dite BolaWrap lors des interpellations et dans les cas de refus d’obtempérer.

Mais qu’est-ce que le BolaWrap? Technique utilisée par les polices de plusieurs pays occidentaux, le BolaWrap se présente comme une sorte de lasso électronique qui remplace les balles, les balles en caoutchouc et autres gaz lacrymogènes.

Ayant la forme d’un boîtier ou d’un téléphone portable, le BolaWrap lâche une sangle en Kevlar qui s’enroule autour des jambes ou du torse des individus en fuite et permet de les neutraliser en quelques secondes.

Expérimenté d’abord aux Etats-Unis, le BolaWrap a fait l’objet de tests techniques et sur le terrain par la DGSN au niveau des préfectures de Casablanca, Rabat, Tanger et Fès, en plus de tests effectués au niveau de la BNPJ.

Selon la DGSN, l’utilisation du BolaWrap sera progressivement généralisée au Maroc.