Vidéo. Le cri de détresse d'un homosexuel sahraoui

Dans une vidéo publiée par le site électronique Goud.ma, un jeune homme sahraoui raconte, le visage découvert, l'enfer qu'il vit à Guelmim en tant qu'homosexuel.

Dans cette vidéo, le jeune homme dénommé Biryaze Abdellah décrit la misère dans laquelle il vit en tant qu'homosexuel depuis que sa famille l'a viré de la maison en 2014. Lynchage et harcèlement sont le quotidien du jeune homme qui confie en avoir marre d'être marginalisé.

"Dans la rue, dans la mosquée, avec ma petite ou grande famille. Là où je vais on me crache dessus", raconte-t-il

Et d'ajouter: "Quoique je porte, cela cause un problème, que se soit des vêtements serrés ou la darâa (habit traditionnel sahraoui NDLR), je suis agressé et critiqué. Quand je tombe malade, on ne veut même pas m'aider".

A travers cette vidéo, Abdellah appelle les associations de défense des droits de l'homme nationales et internationales à réagir afin de le sauver de sa situation.

"Je passe par une période très difficile... J'appelle les associations nationales et internationales à m'aider... Surtout les associations internationales, parce que c'est à l'étranger que nos droits sont le plus respectés", se désole-t-il.