Le prince Moulay Rachid, qui représente le roi Mohammed VI aux travaux du segment des chefs d’État et de gouvernement de la COP 27, s’est entretenu avec le président israélien, Isaac Herzog.

Le président israélien, Isaac Herzog s’est entretenu avec le prince Moulay Rachid en marge des travaux de la COP 27 qui se déroule à Charm el-Cheikh en Égypte, comme on peut le voir dans cette vidéo par la présidence de l’Etat hébreu.

Le président israélien a également mené une série d’entretiens avec le roi Abdallah II de Jordanie ainsi que le Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane président des Emirats arabes unis.

Delighted to meet my friend UAE President HH Sheikh @MohamedBinZayed at #COP27 today. We discussed Israeli-Emirati cooperation on climate issues and regional developments in the Middle East. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/jeBZaWzbUH

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 7, 2022