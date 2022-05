Parmi les annonces contenues dans la charte nationale du dialogue social, signée le 30 avril dernier, il y a le passage de trois à quinze jours de la durée du congé de paternité pour les employés du secteur public. Voici ce qu’en pensent des Marocains.

Bientôt, les jeunes papas marocains pourront prendre 15 jours de congé, au lieu de trois actuellement, pour prendre soin de leurs nouveaux-nés. Une décision dans ce sens a été actée le 30 avril dernier, à Rabat, avec la signature de la charte nationale du dialogue social, présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Bien qu’elle n’entre pas en vigueur tout de suite, -un projet de loi devant être soumis au Parlement pour son adoption et sa publication dans le bulletin officiel-, cette mesure va concerner dans un premier temps les fonctionnaires, comme l’a expliqué le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences Younès Sekkouri, à plusieurs médias nationaux. Selon lui, le secteur privé devrait suivre par la suite.

L’accord en question a été signé par Aziz Akhannouch, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Chakib Alj, le secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), Miloudi Moukharik, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Naama Mayara, les représentants de la Confédération démocratique du travail (CDT), Khalid Alami Houir et Bouchta Boukhalfa, et le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Mohamed Ammouri, indiquait alors un communiqué du département du chef de gouvernement.

Si certains estiment que cette durée n’est toujours pas suffisante, d’autres soulignent que c’est un début pour l’instauration d’une vraie égalité hommes-femmes au Maroc.

En France, la durée du congé paternité est actuellement de 25 jours, en plus de trois jours de congé de naissance, ce qui fait 28 jours au total. Mais le pays reste encore derrière certains États européens. En Espagne, le congé de paternité est le même que pour les mamans. Depuis le 1er janvier 2021, il est d’une durée de 16 semaines.

Avec un congé pouvant aller jusqu’à 78 semaines, la Suède est le pays européen qui accorde le plus long congé aux jeunes papas, comme l’indique cette infographie réalisée en juillet 2021 par la plateforme allemande Statista.

Ailleurs dans le monde, les systèmes différent de pays à un autre. La durée du congé paternité va de 54 jours en Corée du Sud par exemple, à une « période d’absence » non-payée comme aux États-Unis.